◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第２戦ソフトバンク３―０日本ハム（１６日・みずほペイペイドーム）リーグ覇者のソフトバンクが、２位の日本ハムに３―０で連勝。１勝のアドバンテージを含めて３勝とし、日本シリーズ進出に王手をかけた。０−０の８回１死一、二塁から１番・柳田が、左翼席へ決勝の３ランを放った。以下は柳田のヒーローインタビュー。−２連勝に導いた。「ありがとうござ