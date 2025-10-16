俳優の石原さとみさん（38）が16日、都内で行われたイベントに登場。第2子出産後初の公の場となりました。イメージキャラクターを務める花王の『ファブリックケア新製品発表会』に登場した石原さん。久々の公の場ということで「昨日は緊張してうまく寝られなくて。そういう時ほど、うちの子が夜泣きしたりして…」と不安だったことを明かしました。また、新商品にちなんで“洗濯へのこだわり”を聞かれた石原さんは「子供たちもい