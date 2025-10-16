※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ赴任初日から自慢話や暴言で問題視されていた非常勤講師・岡田。授業をボイコットするほど生徒たちは限界を迎えていた。しかし男性教師に泣き落としを使った岡田の策略により、生徒は一方的に悪者にされてしまう。その後、妊娠が判明した岡田は校長に2週間の休業を申し出る。しかし講師業をラクだと考えているため辞める