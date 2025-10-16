東日本大震災から14年。当時6歳の子どもの遺骨が、16日、家族に渡されました。帰ってきた子どもに対し母親は「おかえり」「頑張ったなあ」という思いを語りました。■「止まっていた時計がまた動き出した」16日午後5時過ぎ。捺星さんの母千弓さん「おかえり」岩手県山田町の自宅に帰った、山根捺星さんの遺骨。震災で行方不明となり、14年半ぶりの帰宅となりました。捺星さんの母千弓さん「喜び半分ですけど、こんな形でって、