３人組ロックバンド・Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥが１６日、公式ＹｏｕＴｕｂｅでの生配信で、１２月３１日をもって「フェーズ２」を完結し、来年１月１日から「フェーズ３」に突入することを発表した。３人は黒のスーツ姿で登場。ボーカル＆ギターの大森元貴は２２年３月からスタートした「フェーズ２」について「世間にミセスをもっともっと広げていくために、フルスロットルで全方位で」と位置づけを説明。音楽活動だ