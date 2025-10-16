YOSHIKIさんが2025年11月20日(現地時間)、日本人アーティストとして初めて、サウジアラビアの世界遺産「Hegra(ヘグラ)」で公演を行う。2000年前の古代遺跡を舞台に数千本のキャンドルが灯る中での特別なコンサートだ。この歴史的公演を現地で体験できるオフィシャル鑑賞ツアーが登場した。YOSHIKI、日本人で初めてサウジアラビア・アルウラ世界遺産「ヘグラ」で公演■日本人アーティスト初！世界遺産ヘグラでの歴史的公演会場とな