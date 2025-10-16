中国のSNS・小紅書（RED）に15日、横浜で見知らぬ日本人のカップルに助けてもらったとの投稿があり、反響を呼んだ。投稿者の女性によると、日本に到着したその日、午前中は散歩をして、午後はホテルで寝た。目を覚ますともう夜の10時半ごろだったという。一人で横浜から桜木町駅の方に向かって、コンビニに立ち寄りながら1時間ほど歩いた。観覧車（コスモクロック21）で夢中になって写真を撮っているうちに終電のことをすっかり忘