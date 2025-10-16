Image: Vanessa McDonough / National Park Service ついに超えちゃったか、転換点。だったら、反対向きに超え直すしかないな。｢地球上で最初に消滅する生態系の研究に人生をささげるのは、どんな気持ちですか？｣海洋生物学者でサンゴ礁保護活動家でもあるMelanie McField氏は、2019年に開催された会議で、参加者からの思いがけない問いかけに言葉を失ったそうです。現在はHealthy Reefs for