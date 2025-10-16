《待ってトレンド全く身覚えないことになってますけど！？？Grok嘘つくのやめてくんない！？？》10月15日、自身が監修・販売するコルセットが「模倣している疑惑」をXの対話型AI「Grok」に指摘されたコルセットブランド社長の元鈴木さんが、Grokに対して怒りの声をあげ、話題となっている。「元鈴木さんは、人気コルセットブランド『Enchanted Corset』や、アパレルブランドを手掛ける女社長です。2018年から日本製のコルセット