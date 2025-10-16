【キリンチャレンジカップ2025】日本代表 3−2 ブラジル代表（10月14日／東京スタジアム）【映像】鈴木彩艶の「地を這う爆速パス」日本代表のGK鈴木彩艶が、低弾道の超絶的なフィードを通してチャンスメイク。大きな話題となっている。日本代表は10月14日、国際親善でブラジル代表に3−2で逆転勝利。過去対戦で2分11敗だったサッカー王国から歴史的な初白星を奪った。10日のパラグアイ戦に続いて2試合連続でゴールマウスを守