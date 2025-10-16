プロ野球のクライマックスシリーズ（ＣＳ）は１６日、セ・パ両リーグでファイナルステージ（６試合制）の第２戦が行われ、パ・リーグはソフトバンクが日本ハムに３―０で零封勝ちしてアドバンテージの１勝を含めて通算３勝とし、日本シリーズ進出に王手をかけた。第３戦の先発は阪神が高橋、ＤｅＮＡがケイ、ソフトバンクが上沢、日本ハムが伊藤と発表された。ソフトバンク３―０日本ハムソフトバンクが投手戦を制して２連勝。