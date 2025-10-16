マイクロソフトのロゴ＝パリ近郊、2024年3月（ロイター＝共同）【ラスベガス共同】米マイクロソフト（MS）は16日、基本ソフト「ウィンドウズ11」を対象とした人工知能（AI）の新機能を発表した。利用者は文章を入力せずに自然な音声でパソコンを使った作業を指示できるほか、表示された画面全体をAIが解析して、作業内容に応じた支援を行う。日本語にも対応し、より直感的に扱えるようになる。新機能を導入したパソコンは、「