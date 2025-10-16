【ニューヨーク共同】16日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比07銭円安ドル高の1ドル＝151円06〜16銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1648〜58ドル、176円06〜16銭。目立った取引材料が乏しく値動きは限られた。米中貿易摩擦の行方を見極めようと様子見ムードもあった。