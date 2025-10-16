◇プロ野球セ・リーグ CSファイナルステージ第2戦 阪神-DeNA(16日、甲子園球場)阪神・佐藤輝明選手のタイムリーで同点に追いつきファンが喜びの声をあげました。4回に逆転されて以降、追いかける展開が続いた阪神は8回に1アウト1塁2塁のチャンスを作ります。ここで打席を迎えた佐藤輝明選手が相手の伊勢大夢投手の132キロのフォークをとらえて同点タイムリーを放ち、球場のファンからは大歓声が起こりました。SNSでは「サトテルさ