大分県・別府競輪場で今年２回目のＧIII開催となる「令和７年度施設整備等協賛競輪ＧIIIナイター」が１６日、開幕した。一次予選７Ｒで南潤と好連係を決めた柴崎淳（３９＝三重）の胸に去来するものがあった。南の姿に、かつての自分の影が重なる。いつかの少年が、そこにいる。「才能は俺より上」。一次予選７Ｒで南のまくりを追走して２着。差すことはできなかったものの、心に思い出されるものがこみあげてきた。「潤は