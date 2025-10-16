日本ハムは１６日、「２０２５パーソルクライマックスシリーズパ」ファイナルステージ第２戦（みずほペイペイ）でソフトバンクと対戦し０―３で敗戦。２連敗（相手アドバンテージを含め３敗）でステージ突破に向け後がなくなった。先発・福島が立ち上がりから抜群の投球。１５０キロ超の直球とスプリットなどで相手打線を寄せ付けず７回まで２安打無得点（１０奪三振）の好投を見せた。だが、両軍無得点で迎えた８回に