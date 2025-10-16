俳優の板垣李光人のスタッフが16日、Xを更新し、連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時）で共演する北川景子との2ショットを公開。劇中で親子を演じる2人の笑顔に、ファンから反響が寄せられている。【写真】北川景子＆板垣李光人、“仲良し親子”ショット投稿では「#ばけばけ あっという間に3週が終わりますね….」「北川景子さんとのツーショットを！仲良し親子です」とコメントが添えられ、劇中衣装での2