テレビ朝日系人気ドラマ『緊急取調室』第5シーズン（毎週木曜後9：00）が16日スタート。初回拡大スペシャルの放送にあわせ、12月26日に公開を控える劇場版『緊急取調室 THE FINAL』の新たな予告映像が解禁された。【動画】劇場版『緊急取調室 THE FINAL』新予告俳優の天海祐希が叩き上げの取調官・真壁有希子を演じる本作は、可視化設備の整った特別取調室を舞台に、取調官たちが凶悪犯と心理戦を繰り広げるヒューマンドラマ