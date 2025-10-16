◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第２戦ソフトバンク３―０日本ハム（１６日・みずほペイペイドーム）日本ハムの上原健太投手が、８回１死一、二塁で先発・福島をリリーフ。しかし、柳田に１５０キロの真っすぐを捉えられ、決勝の左越え３ランを浴びた。上原は「毎回そうですけど、何とかゼロに抑えなきゃいけない場面。意図のあるボールは投げたつもりなので、すごいバッターなのでやられた