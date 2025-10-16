俳優の草磲剛（51）が、16日放送のフジテレビ系「あの金どこいった？」（後7・00）に出演し、実は幼少期から知る人気お笑いタレントについて明かした。番組では、一世を風靡したスターたちの現在や、当時の収入事情を取材。金にまつわる衝撃のエピソードに、草磲はスタジオで驚きのリアクションを連発した。MCのホラン千秋から「2人は仲良しという…」と振られた草磲は、「仲良しというか、何なんだろうね