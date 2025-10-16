通信アプリ「テレグラム」を通じて他人からスマートフォンや口座を受け取ったとして、愛知県警と警察庁などは１６日、住所不定、無職の男（３２）ら男女７人を詐欺と犯罪収益移転防止法違反（有償譲り受け）容疑で再逮捕した。男は国内最大規模の「口座ブローカー」のリーダーで、２月以降だけでも、複数の特殊詐欺グループに計９４８の預金・暗号資産口座を売却したとみている。男は約３年前から、口座などの犯罪ツールの取引