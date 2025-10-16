◇プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第2戦 ソフトバンク 3-0 日本ハム(16日、みずほPayPayドーム)ソフトバンクは終盤の8回に柳田悠岐選手の3ランで先制。この一打が決勝点となり、ソフトバンクは連勝を飾りました。今季序盤の4月に自打球で「右脛骨骨挫傷」のケガを負い長期離脱していた柳田選手。久しぶりのお立ち台に「初めまして！柳田でーす！」とまさかの自己紹介をします。この言葉に観客から大歓声が起こります。さ