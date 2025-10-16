【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）欧州委員会は16日、3月に合意した「欧州再軍備計画」の2030年までの実現に向けた行程表を発表した。9月以降相次いだロシアの無人機（ドローン）による領空侵犯を受け、フォンデアライエン欧州委員長が打ち出した無人機対策を「欧州ドローン防衛構想」として重点政策に位置付け、26年末までに初期運用を開始するとした。23日の首脳会議で採択される予定。フォンデアライエン氏は9月の施政方