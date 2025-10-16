埼玉県鶴ヶ島市の老人ホームで入所者の女性2人が死亡した事件で、逮捕された元施設職員の男が「2人に恨みはなかった」と話していることが新たにわかりました。この事件はきのう、埼玉県鶴ヶ島市の老人ホームで80代の入所者の女性2人が血を流して倒れているのが見つかり、その後、死亡したものです。警察は、小林登志子さん（89）を殺害したとして、元施設職員の木村斗哉容疑者（22）を逮捕していますが、その後の捜査関係者への取