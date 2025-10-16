【漫画】本編を読む『めじとやも』（しけたいぬ/KADOKAWA）は、メジロとヤモリが主役のコメディ漫画。2匹の掛け合いはまるで漫才のような軽快さがあり、テンポの良い関西弁のやりとりに思わず笑みがこぼれてしまう。可愛らしい絵柄と、ちょっぴりシュールなセリフ回しが合わさって、不思議な魅力を放つ作品である。田舎町に暮らすメジロのメジとヤモリのヤモは、身近な世界に潜む「不思議」をネタに、今日も飽きることなく語り