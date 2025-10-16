◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ最終ステージ第２戦阪神―ＤｅＮＡ（１６日・甲子園）阪神が８回に同点に追いついた。２―３の８回１死一、二塁、佐藤輝が伊勢の初球を振り抜いた。一、二塁間を破る同点打だ。同点のまま９回に突入した。