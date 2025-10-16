【ロンドン１６日＝大西健太】大相撲のロンドン公演２日目を前に、幕内・伯桜鵬（２２）＝伊勢ケ浜＝と、藤ノ川（２０）＝伊勢ノ海＝が、サッカーの名門チェルシーの本拠地「スタンフォード・ブリッジ」のスタジアムツアーに参加した。選手のロッカールームやスタンドに足を運び、スピード豊かなＦＷだったという元サッカー少年の伯桜鵬は「選手が力を出しやすい環境が整っていて感動した」と満足げ。藤ノ川は「今日からチェルシ