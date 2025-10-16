巨人の増田陸内野手が、クライマックスシリーズ（ＣＳ）でメンバー外となった悔しさを来季にぶつけることを誓った。「ＣＳに呼ばれなかった。悔しい気持ちもありますし、来年またやり返そうという気持ちにもなりました」と１年を振り返った。昨季は１軍で４試合に出場し無安打。背水の陣で挑んだ今季、４月２２日に初昇格し翌２３日に１軍で３年ぶりの安打を放つと５月３０日までは打率３割をキープ。４番も７試合で務めたが、