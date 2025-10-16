◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ・最終ステージ第２戦ソフトバンク３―０日本ハム（１６日・みずほペイペイドーム）日本シリーズ進出に王手をかけたソフトバンクは、先発の有原が６回を無失点と粘りの投球で貢献した。初回１死一、三塁でレイエス、マルティネスを退け、４回１死二、三塁も脱出。６回２死満塁では石井を「一番自信を持って投げられた」とチェンジアップで空振り三振に仕留めた。「内容と