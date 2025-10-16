◇パ・リーグCSファイナルステージ第2戦ソフトバンク３―０日本ハム（2025年10月16日みずほペイペイD）ソフトバンク・小久保裕紀監督（53）が松本裕樹投手(29)のリベンジ登板に拍手を送った。8回から3番手でマウンドに送ったのは松本裕。前日はレイエスに同点ソロを浴びた。この回の先頭はそのレイエス。それでも指揮官は迷わず指名した。「レイエスからやったんで、昨日のやられたらやり返すにはちょうどいい場面でし