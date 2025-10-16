「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第１戦、阪神−ＤｅＮＡ」（１６日、甲子園球場）阪神の岩貞祐太投手が３球三振でピンチを脱した。１点ビハインドの八回２死一、二塁で出番が回ってきた。石上に対し、低めのスライダーを３球続けて、全てバットに空を切らせた。回またぎとなった湯浅が無死二、三塁の大ピンチを招いたが、後続を抑えて、流れを呼び込んだ。