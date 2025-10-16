東名高速道路では16日午後0時45分ごろから、静岡県浜松市の三ケ日ジャンクションから愛知県の豊川インターチェンジの間の下り線(大阪方面)で通行止めとなっていましたが、午後8時50分に解除されました。 愛知県警によりますと、大型トラック1台が側壁に衝突して炎上したということです。 火は約1時間後に消し止められ、けが人はいませんでした。 この火災により、8時間ほど通行止めとなっていましたが、午後8時50分に解除