◇パCSファイナルステージ第2戦日本ハム0ー3ソフトバンク（2025年10月16日みずほペイペイD）「2025パーソルクライマックスシリーズ（CS）パ」ファイナルステージ（S）第2戦が16日に行われ、リーグ2位の日本ハムは同1位のソフトバンクに0−3で連敗。アドバンテージを含めて3敗となり、CS突破へ崖っ縁に立たされた。CS初先発の福島蓮投手（22）が自己最多の125球、10奪三振と力投したが、打線の援護がなかった。プロ初