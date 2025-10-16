16日の門別12Rをレイヴオン（牡3）が勝ち、田中淳司師（53）は25年シーズン145勝目をマーク。ホッカイドウ競馬におけるシーズン最多勝を更新した。従来の記録は同師が22年シーズンにマークした144勝だった。