京都府警察本部女性の画像を生成人工知能（AI）で加工したわいせつな動画をインターネット上に掲載したなどとして、京都府警は16日、わいせつ電磁的記録陳列の疑いで埼玉県加須市、会社員黒田蒼容疑者（28）ら2人を逮捕した。黒田容疑者は依頼者からインターネット上のページで画像を受け取り、自動的に動画が作成されるプログラムを利用していたという。他に逮捕されたのは、同市、会社員長谷川舜容疑者（29）。2人の逮捕容疑