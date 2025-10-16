キャシードールから待望のセミマットリップ「ノットトゥーマットリップ」が日本上陸♡乾燥しやすいマットリップでも、ビタミンEとブチレングリコール配合でうるおいをキープしながら、ふんわりセミマットな唇に仕上がります。全6色展開で、塗りたての鮮やかな色が長時間続くロングラスティング処方。2025年10月29日（水）より楽天市場でWEB先行発売、全国ドン・キホーテでも順次発売予