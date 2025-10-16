◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第2戦ソフトバンク3―0日本ハム（16日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが柳田悠岐の3ランで勝利し、通算3勝（アドバンテージの1勝を含む）で日本シリーズ進出へ王手をかけた。お立ち台に上がった柳田は第一声で「初めまして！柳田で〜す！」とまさかの自己紹介を決めた。両チーム無得点の8回1死一、二塁、柳田は2番手上原健太が投じた外角に投じられた1