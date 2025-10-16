◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第2戦ソフトバンク3―0日本ハム（16日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの柳田悠岐が均衡を破る3ランを放った。8回。先頭の山川穂高が三塁強襲の内野安打、犠打と四球で1死一、二塁としたところで日本ハム先発の福島連が降板した。2番手は上原健太。柳田はカウント1―1からの3球目。外角に投じられた150キロの直球をフルスイング。打球はそのまま左翼ス