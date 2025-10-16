◆みやざきフェニックス・リーグソフトバンク4―0日本ハム（16日、SOKKEN）ソフトバンクの育成ルーキー、相原雄太投手（23）がプロ理以後初めて2軍戦に登板した。5回から2番手で登板し、1回12球を投げて無安打無失点だった。先頭打者に対し、初球は真っすぐで空振り。しかし、2球目に真っすぐが高めに浮いて死球を与えた。その後は、丁寧に投げ分けてツーシームで右飛、左飛、二飛に仕留めた。最速は147キロだった。「（先