◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第2戦ソフトバンク3―0日本ハム（16日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが連夜の投手戦を制し、通算3勝（アドバンテージの1勝を含む）で日本シリーズ進出へ王手をかけた。ソフトバンクの先発有原航平は初回1死一、三塁、4回には1死二、三塁のピンチを招いたが、それぞれ後続を抑えて無失点。6回も1死満塁と追い込まれたが、郡司裕也を遊ゴロに打ち取ると