1979年に9人が死傷、車173台が焼失した東名日本坂トンネル事故を教訓に、10月16日、現場で救出訓練などが行われました。中日本高速は「人が変わっても教訓を継続できるよう毎年実施している」としています。 【写真を見る】東名高速上り線の日本坂トンネル内で行われた訓練の様子 16日の訓練は東名高速上り線の日本坂トンネル内で乗用車2台とバス1台が絡む事故が発生し、乗用車が炎上しているという想定で実施されました。 消防