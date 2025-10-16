伊東市議選は、学歴詐称の疑惑を指摘された田久保市長が、自身への不信任決議をした議会を解散したことで行われます。「大義なき解散」ともいわれる中、市議選の費用には6300万円が市の財源から予算計上されています。 【写真を見る】議会解散による市議選に6300万円 市民から怒りの声も田久保真紀市長の考えは=静岡・伊東市 ＜伊東市選挙管理委員会 鈴木康之事務局長＞ 「予算計上はトータルで6300万円。こちらのポスタ&