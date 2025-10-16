◇パ・リーグCSファイナルステージ第2戦ソフトバンク３―０日本ハム（2025年10月16日みずほペイペイD）ソフトバンクが2連勝でアドバンテージを含むファイナルステージ3勝0敗とし、2年連続の日本シリーズ進出に王手をかけた。先発の有原が6回を零封。ブルペン陣も無失点でつなぐと、8回に柳田が3ランを放った。以下、小久保裕紀監督（53）との一問一答。――柳田が素晴らしい3ラン。「あそこで打つのがスーパースタ