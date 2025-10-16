◇プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第2戦 ソフトバンク 3-0 日本ハム(16日、みずほPayPayドーム)第1戦をサヨナラで落とした日本ハムは、前日に出場がなかった4選手をスタメン起用するなど、大きくメンバーを入れ替えて第2戦に臨みました。打線はソフトバンク先発・有原航平投手に対し、初回に1アウト1、3塁のチャンスをつくるも先制を逃すと、4回には1アウト2、3塁、6回にも1アウト満塁としますが、いずれも後続が打ち取ら