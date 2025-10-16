俳優の坂口健太郎さん、渡辺謙さんらが映画「盤上の向日葵」ジャパンプレミアに登壇しました。【写真を見る】【 渡辺謙 】阪神戦の行方に気もそぞろ “舞台挨拶が6時に終わらないかと交渉しようと思った” 本作は「孤狼の血」の柚月裕子さんによる同名小説を原作に、将棋の世界を舞台に描かれた作品。とある山中で発見された身元不明の白骨死体。遺留品として発見された高価な将棋の駒の持ち主は、異色の若手天才棋士・上条桂