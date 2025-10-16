「２０２５パーソルクライマックスシリーズパ」ファイナルステージ第２戦（１６日、みずほペイペイ）は、リーグ王者のソフトバンクがレギュラーシーズン２位・日本ハムに３―０で競り勝った。アドバンテージ１勝を含む通算成績を３勝０敗とし、日本シリーズ進出に王手をかけた。サヨナラ勝ちした前日に続いて、ホークスがこの日も接戦をものにした。試合が動いたのは０―０で迎えた８回。絶対的主砲・柳田悠岐外野手（３７）