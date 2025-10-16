王者に暗雲だ。ノア１６日の後楽園大会で、ＧＨＣヘビー級王者・ＫＥＮＴＡ（４４）が、タイトル戦を控えるＹＯＳＨＩＫＩＩＮＡＭＵＲＡ（稲村愛輝＝３２）に屈辱の敗北を喫した。ＫＥＮＴＡは１１日の両国大会でマサ北宮を下しＶ２に成功。その試合後、Ｖ３戦の相手に名乗りを上げたのが昨年１１月から米ＷＷＥ・ＮＸＴへ武者修行に出ていた稲村だ。ＫＥＮＴＡは約１年の武者修行から方舟にカムバックした稲村の挑戦を受諾