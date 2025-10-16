リーブス英財務相 財政の余裕はもっと欲しいが、それには税と支出のトレードオフが伴う 予算において物価抑制のための措置を継続 インフレ率を目標値に戻す決意 予算に富裕税は導入しない、富裕層にはすでに課税されている ＯＢＲ予測に関する現在の取り決めでは、年に1回だけの財政イベントは困難