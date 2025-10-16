「ＣＳパ・ファイナルＳ・第２戦、ソフトバンク３−０日本ハム」（１６日、みずほペイペイドーム）日本ハムが完封負けで２連敗。リーグ優勝チームのアドバンテージも含め、３敗となり、崖っぷちに追い込まれた。ＣＳ初先発の福島は７回まで２安打無失点の快投。八回のマウンドにも上がったが、１死一、二塁のピンチを招き、２番手上原と交代。しかし、その上原がソフトバンク・柳田に痛恨の先制３ランを浴び、これが決勝点と