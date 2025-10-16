「ＣＳパ・ファイナルＳ・第２戦、ソフトバンク３−０日本ハム」（１６日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが完封勝利で２連勝。アドバンテージの１勝も含めて３勝とし、２年連続の日本シリーズ進出に王手をかけた。日本ハム先発の福島の前に７回まで２安打１０奪三振の快投を許していたが、八回に先頭の山川が安打で出塁。海野の犠打などで１死一、二塁の好機をつくると、日本ハム２番手上原から、柳田がレフトへ豪快な